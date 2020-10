Edward Luttwak a DiMartedì sul Coronavirus: "Perché non è tre volte più letale dell'influenza" | Video

07 ottobre 2020 a

Edward Luttwak controcorrente. Come spesso accade. Ieri sera, 6 ottobre, è stato ospite a DiMartedì di Giovanni Floris. Tema, il Coronavirus. "Non si può dire che il Covid-19 è tre volte più letale dell'influenza", ha spiegato e dato una argomentazione.

"Le statistiche delle morti di Covid-19 sono statistiche definite sulla base di una diagnostica del morto", spiega a La7. che invece i morti di influenza sono classificati come altri stati differenti. Per l'economista naturalizzato statunitense, fa notare liberoquotidiano.it, l'Italia conta male: con l'influenza le morti vengono specificate, con il Coronavirus no. Una tesi che ha suscitato, e lo scatena ancora, dibattito.

