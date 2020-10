Stasera in tv 6 ottobre, in seconda serata su Rai1 torna Porta a porta: ospiti e anticipazioni

06 ottobre 2020 a

Appuntamento con l'attualità politica in seconda serata su Rai1 martedì 6 ottobre. A partire dalle 23,40 infatti andrà in onda "Porta a porta", il talk show ideato e condotto da Bruno Vespa. Tema principale della puntata sarà la situazione sulla pandemia da Coronavirus in Italia, con il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e il direttore esecutivo di Ema, Guido Rasi.

Tra gli ospiti di Bruno Vespa anche l'imprenditore Flavio Briatore, il ballerino Samuel Peron (entrambi colpiti dal Covid), l'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli, Lino Stoppani e Claudio Pagliara.

