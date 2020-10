DiMartedì stasera 6 ottobre 2020 su La7: anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

06 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv su La7 alle ore 21:15 va in onda su La7 DiMartedì. Tra gli ospiti di Giovanni Floris in prima serata, sono annunciati sui canali social dell'emittente, Ranieri Guerra, direttore vicario Oms, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna, Barbara Gallavotti, biologa e autrice, Paul Stoffels, vicepresidente esecutivo Johnson&Johnson.

Nel corso della trasmissione verranno dibattuti gli argomenti di attualità più stringente con Floris a incalzare i suoi ospiti che sono stati annunciati - come costume del programma - solo poche ore prima della trasmissione attraverso i canali social.

