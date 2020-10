Stasera in tv 6 ottobre, su Rai Movie Richard Gere protagonista ne "Gli invisibili": la trama

06 ottobre 2020 a

Film drammatico in prima serata su Rai Movie martedì 6 ottobre. Alle 21,10 andrà in onda infatti "Gli Invisibili", con Richard Gere protagonista, una storia drammatica su un senzatetto di Manhattan. Nel cast anche Ben Vereen, Jena Malone, Steve Buscemi, Danielle Brooks e Abigail Savage. La trama è incentrata su George, che ha ormai perso la voglia di vivere e passa il tempo in strada vivendo come senzatetto e lasciandosi andare all’alcol. Fallite tutte le possibilità di trovare un alloggio, cerca rifugio al Bellevue Hospital, il più grande centro di accoglienza per senzatetto di Manhattan, invisibili per gli altri, spesso disprezzati e qui trattati con dignità. L’amicizia con uno degli ospiti del centro, un musicista di nome Dix, lo aiuterà a trovare nuovi stimoli per ricominciare da zero e a ricostruire il difficile rapporto con la figlia che non vede da molti anni, Maggie, che ha abbandonato quando aveva 12 anni e che da allora vive con la nonna materna. La separazione è stata la molla che ha portato George in strada e saranno le amicizie trovate nel centro di accoglienza che lo spingeranno a recuperare gli errori fatti in passato.

