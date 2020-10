La7, Tagadà non va in onda per controlli sanitari: oggi stop precauzionale

06 ottobre 2020 a

Oggi martedì 6 ottobre su La7 non è andata in onda Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella. La notizia è stata data dall'emittente con un Tweet nel quale viene specificato che ciò è per consentire i dovuti controlli sanitari.

"Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari - si legge nel tweet di La7 - oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella".

