Fuori dal coro, intervista in diretta a Matteo Salvini di Mario Giordano stasera 6 ottobre 2020 su Retequattro

06 ottobre 2020 a

a

a

In televisione è la sera di Matteo Salvini quella di questo martedì 6 ottobre 2020, su Retequattro. Al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in diretta, Mario Giordano intervista il leader della Lega.



Si parlerà anche di Covid con ospiti illustri. Il professore Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, risponderà al fatto se il nostro Paese, questa volta, sia davvero pronto a contenere l’avanzata del virus. Largo a un primo piano sui rincari delle bollette, che mettono in seria difficoltà molti cittadini.



Sono anche annunciate importanti novità su due inchieste che il programma sta conducendo: si torna a parlare di sprechi e privilegi dell’Inps e degli scandali legati al Vaticano, con nuove forti testimonianze di ex suore e con il contributo di Gianluigi Nuzzi.

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Hoara Borselli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.