Grande Fratello Vip, il paparazzo Sorge a Mattino5: "La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla" | VIDEO

06 ottobre 2020 a

"Lettera fasulla". Così il paparazzo Maurizio Sorge ha liquidato la lettera di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci letta durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 ottobre. Una lettera in cui l'imprenditore ha smorzato i toni dello scontro con l'ex moglie, invitandola a non mettere in pubblico i loro problemi per rispetto del figlio Nathan Falco, concludendo con le parole: "Ti voglio bene e continuerò a volertene".

Ma dallo studio di Mattino5, il programma condotto da Federica Panicucci, il paparazzo Maurizio Sorge ha sparato a zero: "Nella tv dove volano stracci poi arrivano queste lettere fasulle - ha sottolineato il paparazzo -. Ce ne sono state due (l'altra a cui si riferisce è quella di Gabriel Garko ndr), non credo che siano veritiere, sorvoliamo va. sono due che secondo me sono fasulle: lo scopriremo, io faccio il segugio di mestiere”. Dal canto suo Federica Panicucci ha preso le distanze dalle parole di Sorge, ma il dubbio resta nel pubblico e sui social.

