Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck graziata per il "froc*o": "Non era un insulto, uno l'ho pure sposato" | VIDEO

Patrizia De Blanck è stata graziata dal Grande Fratello Vip per la spiacevole espressione utilizzata durante la settimana all'interno della casa. La contessa infatti, dopo essere stata invitata a sistemare il microfono mentre era intenta a fare colazione, si è lasciata scappare la frase: "Aspetta, ho la voce da froc*o", facendo andare su tutte le furie Tommaso Zorzi che ha sentito tutto. Subito Patrizia si è scusata ma il web si era già diviso, con alcuni utenti che chiedevano la squalifica della contessa.

Durante la puntata di lunedì 5 ottobre Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale la De Blanck e lo stesso Zorzi, comunicando loro la decisione di non squalificare la contessa, ma comunque invitandola a non utilizzare più simili espressioni. A questo punto Patrizia ha raccontato la sua versione: "Era riferito a me, non era un insulto ma non dirò più quella parola - ha spiegato - non sono contro i gay ci mancherebbe. Ho tanti amici e nella mia vita uno l'ho pure sposato". Risate generali.

