Wanda Nara, lo scatto con Icardi è hot: la mano della showgirl si avvicina proprio lì | FOTO

Una mano galeotta di Wanda Nara in una foto insieme a Mauro Icardi ha mandato in delirio il web. La showgirl argentina infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si trova accanto al centravanti del Paris Saint Germain ed ex capitano dell'Inter immersa nella natura.

Ad accompagnare la foto la didascalia scritta da Wanda: "Il mio gaucho", una sorta di omaggio all'amore e (quasi) alla venerazione per suo marito Mauro. A sorprendere è stato però il commento del parrucchiere dell'agente del giocatore, il quale ha scritto: "Occhio alla mano". I più attenti infatti hanno notato la mano di Wanda Nara, che va a sfiorare un punto decisamente hot. La foto quindi diventa ad alto tasso erotico.

