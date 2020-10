Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in lacrime dopo l'incidente nelle prove. Poi interviene Fonts | VIDEO

06 ottobre 2020 a

a

a

Spiacevole disavventura per Alessandra Mussolini durante le prove per "Ballando con le stelle", il varietà del sabato sera di Rai1 che la vede in gara con il ballerino Maykel Fonts. L'ex parlamentare è caduta di faccia appunto durante le prove e ha rimediato una brutta botta al naso.

A "Storie italiane", la trasmissione di Eleonora Daniele, Alessandra Mussolini ha raccontato l'esperienza tra le lacrime di rabbia, mettendo in dubbio la sua partecipazione alla puntata di sabato 10 ottobre: "Questo incidente non ci voleva", ha detto la nipote del Duce. La conduttrice Eleonora Daniele ha fatto notare a questo punto alla Mussolini: "Stai perdendo ancora sangue", ma Maykel Fonts è intervenuto subito tagliando corto e tranquillizzando Alessandra: "Sabato balleremo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.