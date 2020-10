Grande Fratello vip 5 subito dietro Io ti cercherò negli ascolti di lunedì 5 ottobre 2020. Boom di spettatori

06 ottobre 2020 a

Grande Fratello Vip subito dietro l'esordio della fiction con Alessandro Gassman, Io ti cercherò. Negli ascolti tv di lunedì 5 ottobre 2020, Rai 1 vince in prima serata ma Canale 5 tiene botta.

"Io ti cercherò" ha toccato la quota considcerevole di 4.857.000 spettatori pari al 20.6% di share. Questa sulla rete ammiraglia Rai era la prima di quattro puntate. La settima puntata del "Grande Fratello Vip" ha fatto 3.390.000 spettatori netti per il 20.6% di share su Canale 5. Il terzo programma più visto è Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo su Italia1: 1.314.000 spettatori per il 6.4% di share.

Su Rai2 "Jumanji – Benvenuti nella giungla" ha conquistato 1.428.000 spettatori pari al 6% di share. Su Rai3 "PresaDiretta" ha conquistato 1.263.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 "Quarta Repubblica" ha fatto una media di 978.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 "Grey’s Anatomy" è stato visto da 449.000 spettatori con uno share del 2.1%.

