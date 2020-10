Grande Fratello vip 5, l'imprevisto con Elisabetta Gregoraci: cosa è successo dietro le quinte | Video

06 ottobre 2020 a

a

a

Una puntata ricchissima per il Grande Fratello Vip 5, quella di lunedì 5 ottobre. Con un imprevisto che nel reality di Canale 5 non era mai successo.

Ancora al centro Elisabetta Gregoraci. Durante la nomination della showgirl infatti, in confessionale, l’ex moglie di Flavio Briatore (poco prima era stata letta la lettera dell'imprenditore per lei) ha nominato Myriam Catania, e mentre spiegava la motivazione è partita una voce: ‘Stop Freeze”, si è sentito in maniera nitida.

Viene utilizzato dal GF Vip per interrompere i momenti di ‘congelamento’ nella Casa, in cui i concorrenti devono restare immobili ed in silenzio. In quel momento, però, nessuno era ‘freezato’, soprattutto non lo era Elisabetta, intenta a fare la nomination. Il conduttore Alfonso Signorini lo ha notato: “Non ho capito perché è scattato lo stop freeze”. Ma, con la sua solita abilità”, ha proseguito come nulla fosse accaduto.

Grande Fratello vip, scontro al televoto: in nomination Maria Teresa, Massimiliano e Myriam

La puntata ha visto l’eliminazione definitiva di Franceska Pepe al Televoto.

Guarda qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.