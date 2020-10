Gf Vip 5, Matilde Brandi, la lite furibonda con Tommaso Zorzi: "Sono 20 giorni che rompi il ca**o" | Video

06 ottobre 2020 a

Lite memorabile al Grande Fratello Vip 5. A sbroccare è Matilde Brandi in diretta tv nella puntata di lunedì 5 ottobre 2020. Durante la nuova diretta del reality di Canale 5, si lancia contro Tommaso Zorzi. La ballerina perde la pazienza e urla contro l’influencer a causa di alcune battute ironiche fatte su Adua Del Vesco.

“Se non hai il senso dell’umorismo non è colpa mia!” commenta Zorzi, ma la Brandi affonda diretta mentre alza la voce “Sono 20 giorni che rompi il cazz*, ora basta! Posso dire la mia o non posso? La tua battuta è stata infelice! È ipocrisia!” Zorzi: “L’ipocrisia è un’altra roba Matilde! Tant’è che io ad Adua ho detto tutto in faccia”

