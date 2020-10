Io ti cercherò su Rai1, anticipazioni seconda puntata 12 ottobre: Ettore, colpo di scena

05 ottobre 2020 a

Anticipazioni per la seconda puntata di Io ti cercherò di lunedì 12 ottobre 2020 su Rai1 alle ore 21.25. La fiction con Alessandro Gassmann e Maya Sansa avrà subito un colpo di scena relativo alla morte di Ettore. La morte è dovuta infatti a violente percosse, non si è suicidato.

Il titolo del terzo episodio è intitolato Solo, La trama narra che Sara e Valerio rintracciano dei testimoni della morte di Ettore. Raccontano un dettaglio che smonterà la tesi del suicidio. Ettore, infatti, non si è lasciato andare nel fiume. Sono stati due uomini a gettarlo nell'acqua. L'omicidio, inoltre, sarebbe avvenuto di sabato e non di venerdì. Ecco perché sabato mattina il giovane risultava connesso a Internet. Valerio vorrebbe che i due testimoni raccontassero la verità alla polizia, ma uno di loro colpisce Frediani e gli fa perdere i sensi. Quando si riprende, il computer di suo figlio non c'è più, mentre online circola una copia del diario di Ettore, in cui accusa il padre di non essersi occupato di lui. Valerio è convinto che quelle accuse di abbandono, per quanto parzialmente reali, non siano state scritte da suo figlio.

Il quarto episodio, è intitolato Acqua. Valerio trova delle scarpe nei pressi del Tevere che appartengono a Ettore. Tuttavia, portano le tracce di un altro luogo. In particolare sembrano ricondurre alle cave di travertino di Tivoli. Valerio raggiunge quel luogo e trova una maglietta di suo figlio. Sopraffatto dal dolore, ha un infarto. Non appena riesce a stare meglio, tuttavia, riprende a indagare con più grinta di prima. Scopre che la notte dell'omicidio, un furgone si aggirava attorno a quei luoghi. Inoltre, viene a galla l'imbroglio dell'autopsia. Il verbale era falso. Ettore non è morto per via dell'annegamento ma perché ha subito delle percosse. Il caso viene riaperto.

