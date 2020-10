Uomini e donne, Tina Cipollari fa spogliare Michele: "Ci fai vedere come sei fatto?" | Video

05 ottobre 2020 a

"Scusa ti puoi spogliare? Ci fai vedere come sei sotto la camicia?". Durante la trasmissione di Uomini e Donne del 5 ottobre, su Canale 5, Tina Cipollari lo chiede a Michele che sta ottenendo notevole successo tra le donne del programma. Vuole capire come mai sia così richiesto. "Puoi slacciarti la camicia? Le donne arrivano tutte scosciate, con le minigonne. Voi uomini sempre bardati e coperti". Michele non si fa pregare e mostra pettorali letteralmente scolpiti. Tina apprezza: "Ti voglio lasciare anche il mio di telefono, ti dispiace?". E davanti al richiamo di Maria De Filippi, l'opinionista spiega: "Non c'è niente di scandaloso. Le donne si presentano con la minigonna. Sono solo pettorali". Clicca qui per vedere il video di Uomini e Donne.

