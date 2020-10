Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ecco perché è finito il loro matrimonio. Così si sono lasciati

05 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ancora protagonisti con la lettera che l'imprenditore ha inviato alla ex moglie nella puntata del Grande Fratello vip di lunedì 5 ottobre 2020.

Protagonisti nel reality di Canale 5 e così riaffiora una storia d'amore che è finita dopo dodici anni insieme, Ma perché i due si sono lasciati? Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo, rivelazioni riportate dal sito gossipetv dell'11 gennaio 2018, la showgirl calabrese non avrebbe digerito alcuni messaggini piccanti che l’ormai ex marito avrebbe scambiato con una fidata collaboratrice. Ma la colpa non sarebbe solo dell’imprenditore che ha fama di "donnaiolo": gli amici di Briatore - sottolinea la fonte - avrebbero sussurrato che anche Elisabetta, a causa della distanza e dei troppi impegni, si sarebbe distratta con altre persone.

Flavio Briatore, lettera per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: trema la Casa



“Per gli amici di lui la distanza e i troppi impegni avrebbero distratto anche la sua ex, che pure ha sempre smentito e sviato l’attenzione dalle presunte amicizie amorose” si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti.Gli ex coniugi hanno optato per una separazione consensuale. Un modo per non farsi la guerra e non far soffrire ulteriormente il figlio. Proprio per il piccolo hanno deciso di recarsi dagli avvocati alla Vigilia di Natale".

Dopo la separazione, Elisabetta Gregoraci, - spiegava il sito nell'articolo in questione - rimarrà a vivere a Montecarlo in un lussuoso appartamento, vicino a quello che condivideva con Briatore. Sarà quest’ultimo a pagare le spese dell’affitto della nuova dimora dell’ex moglie. In più la soubrette potrà contare su: un assegno di mantenimento, su un attico a Roma e resterà proprietaria delle quote azionarie relative ai locali esclusivi che Flavio ha aperto in Europa, Africa e Asia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.