L'orso aggredisce l'addestratore al circo: gli avrebbe impedito di mangiare i dolcetti lanciati dal pubblico. Video choc dalla Cina

Momenti di paura durante uno spettacolo in un circo di Puyang, in Cina. Un orso ha aggredito il suo addestratore davanti agli occhi degli spettatori.

Secondo quanto riferisce il Daily mail che pubblica il video che proponiamo nel link qui sotto, l'uomo avrebbe impedito all'animale di mangiare i dolcetti lanciati dal pubblico e l’animale ha reagito aggredendolo.

Si vede l’orso che lo afferra, lo lancia a terra e lo morde mentre altri membri del personale picchiano l’animale nel tentativo di costringerlo a mollare la preda. Per fortuna l'addestratore non ha riportato gravi ferite poiché all'orso sono stati segati i denti da cucciolo per impedirgli di poter ferire. Le immagini che fanno il giro del web sono impressionanti.

