Grande Fratello vip, Tommaso Zorzi apre la porta rossa: vuole la crema per le emorroidi. Dolore pazzesco e rischia la squalifica | Video

05 ottobre 2020 a

a

a

Scena trash da rischio squalifica per Tommaso Zorzi a poche ore dalla puntata del Grande Fratello Vip di stasera lunedì 5 ottobre 2020 in onda su Canale 5. Il concorrente soffre per le emorroidi, un dolore pazzesco che lo ha portato a chiedere alla produzione una crema per lenire la sofferenza.

Un medicinale che però non è arrivato e Zorzi ha deciso di protestare fino ad aprire la famigerata porta rossa, con gli altri concorrenti a riprenderlo, a convincerlo a fermarsi.

Secondo il regolamento non si può aprire e varcare la seconda porta rossa, per fortuna lui si è fermato alla prima ma la vicenda fa discutere e ha fatto il giro del web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.