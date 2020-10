Otto e Mezzo, Massimo Giannini ospite nonostante il Covid. Anticipazioni sul programma condotto da Lilli Gruber

05 ottobre 2020 a

Nonostante sia risultato positivo al Covid 19, stasera 5 ottobre Massimo Giannini sarà ospite di Otto e Mezzo. Ovviamente il direttore de La Stampa non sarà in studio. Insieme a lui, nella trasmissione condotta da Lilli Gruber, interverranno Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale; Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano; Lina Palmerini de Il Sole 24Ore e Alessandro Vespignani, epidemiologo e direttore del Network Science Institute. Al centro dell'attenzione del talk di approfondimento, ci sarà ancora una volta l'emergenza Covid 19, soprattutto alla luce delle decisioni del governo guidato dal premier Giuseppe Conte. L'appuntamento come tutte le sere è su La7 alle ore 20.30.

