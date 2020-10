Stasera in tv 5 ottobre, su Rai Movie film spaghetti western: Giù la testa. La trama

05 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 5 ottobre, su Rai Movie dalle 21.10 è in programma il film dal titolo Giù la testa. Spaghetti western del 1972, vede alla regia Sergio Leone, mentre del cast fanno parte Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia, Franco Graziosi. Un bandito messicano e uno irlandese si mettono d'accordo per svaligiare una banca, ma il primo si ritrova coinvolto al fianco dei rivoltosi. Cade prigioniero dei Regolari e verrebbe fucilato se non venisse prontamente salvato dal complice. L'irlandese da quel momento viene considerato un eroe, ma lui non si sente parte della rivoluzione. A bordo di un treno viene attaccato dai rivoltosi e si ritrova ancora una volta dalla loro parte. Il complice viene ucciso e a questo punto decide di convertirsi alla causa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.