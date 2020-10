Stasera in tv 5 ottobre, su Rai Premium il film Campeggio a tradimento. La trama

05 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 5 ottobre, su Rai Premium è in programma il film dal titolo Campeggio a tradimento, inizio alle ore 21.20. Genere romantico, realizzato nel 2018, produzione tra Stati Uniti e Germania, è diretto da Frauke Thielecke mentre del cast fanno parte Ann-Kathrin Kramer, Thomas Heinze, Pauline Renevier. La trama. Una vacanza in famiglia è quella sognata da Clark, ma la moglie Jane non lo ha voluto mai seguire. Poi però decide di mettersi sulle tracce dell'unico autore di successo della sua casa editrice che ha deciso di annullare il contratto e improvvisamente le emozioni si moltiplicano e diventano sempre più forti.

