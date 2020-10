Torna Grey's Anatomy: su La7 al via le puntate della sedicesima stagione. Stasera 5 ottobre i primi tre episodi

05 ottobre 2020 a

Stasera in tv 5 ottobre su La7 torna una delle serie più amate dai telespettatori: Grey's Anatomy. Siamo alla sedicesima stagione di una fiction diventata ormai un vero e proprio classico. della televisione mondiale. Trasmesso dal 2005 dalla Abc, il medical drama basato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nel corso degli anni ha conquistato le televisioni di mezzo mondo.

Tre le puntate in programma questa. La prima si intitola Nient'altro a cui aggrapparsi (inizio alle ore 21.15), la seconda Di nuovo in sella (ore 22.10) e la terza Riuniti (23.05). Complessivamente sono 21 gli episodi della stagione numero 16, già trasmessi negli Stati Uniti e in Canada dal 26 settembre 2019 al 9 aprile 2020.

