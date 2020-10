Stasera in tv 5 ottobre su Rai 3 il programma Presa Diretta: l'Italia va incontro alla tempesta perfetta?

05 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 5 ottobre su Rai 3, dalle ore 21.20 il programma di approfondimento Presa Diretta si chiederà se l'Italia sta andando incontro alla "tempesta perfetta". Al centro della puntata di approfondimento ci sono la gestione dell'emergenza, le scelte da fare, come ripartire, i soldi del Recovery Fund. Dai colpi subiti dalla filiera del turismo a quelli accusati dall'export. Ma Presa Diretta è andata anche nel sud del Paese per cercare di raccontare come le organizzazioni criminali su alcuni aspetti si sono sostituite allo Stato. Gli ospiti di Riccardo Iacona sono Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, e Dario Nardella, sindaco di Firenze.

