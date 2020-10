Raimondo Todaro, l'ammissione in diretta tv: "Elisa Isoardi non la do a nessuno piuttosto mi devono sparare" | Video

05 ottobre 2020 a

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi continuano a far parlare. La coppia di Ballando con le stelle, c'è chi pensa lo sia anche fuori dallo studio del programma di Rai1 del sabato sera. I due sono sempre più vicini e affettuosi.

Oggi il ballerino è stato ospite in collegamento di Storie Italiane, su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. . “Non è che mi devo fermare – ha detto Todaro a Storie Italiane riferendosi alle sue condizioni fisiche dopo l'operazione all'appendicite – però non riesco ad allenarmi come fanno gli altri per tre o quattro ore al giorno. Noi – ha proseguito – facciamo un’oretta al giorno a dieci all’ora. Sabato sera è andata bene comunque, ma lei non fa progressi come dovrebbe”. Eleonora Daniele provoca: “Allora per sabato prossimo riposati e facciamo ballare la Isoardi con Ivan Cottini". Cottini era in collegamento e ha interrotto la conduttrice: "Elisa non la do a nessuno piuttosto mi devono sparare!”, ha affermato.

