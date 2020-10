Stasera in tv 5 ottobre, su Rai 2 il film Jumanji Benvenuti nella giungla. La trama

05 ottobre 2020 a

Jumanji Benvenuti nella giungla è il titolo del film in programma stasera in tv, 5 ottobre, su Rai 2 con inizio alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di avventura e fantastica, realizzata nel 2017, produzione americana. La regia è di Jake Kasdan. Del cast fanno invece parte Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan. Si tratta del sequel del film che ottenne successo e incassi con Robin Williams. Quattro studenti trovano una console e finiscono per essere catapultati all'interno di un videogame. Ovviamente l'avventura diventa più che intensa e i colpi di scena si accavallano uno dietro l'altro.

