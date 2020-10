Non è l'Arena, Alberto Tarallo in lacrime legge la lettera di addio di Teo scritta prima del suicidio

04 ottobre 2020 a

Ares Gate. A Non è l'Arena, su La7, Alberto Tarallo legge la lettera di addio che gli scrisse Teodosio Losito, il suo compagno, immediatamente prima del suicidio. Davanti a Massimo Giletti la voce di Tarallo trema e il produttore piange in diversi passaggi dello scritto. Tarallo è stato accusato all'interno della casa del Grande Fratello Vip da Adua del Vesco, di aver istigato Teo al suicidio, ma dalla lettera emerge tutto il contrario. Teo nella lettera, nel salutare Alberto non solo ribadisce più volte di averlo amato, ma scrive anche che è dispiaciuto del dolore che provocherà proprio a quello che è stato il suo compagno per oltre venti anni. Teo stava passando un periodo difficilissimo, molto a causa del suo lavoro, ma Tarallo era convinto che aveva ormai superato quella fase. Invece il produttore si è tolto la vita il 9 gennaio 2019, impiccandosi.

Non è l'Arena, Alberto Tarallo dice la sua sul caso Ares: "E' una macchinazione contro di me e scoprirò chi c'è dietro"

Teodosio Losito oltre a produttore televisivo, è stato sceneggiatore, autore di molte fiction di successo. Aveva iniziato la carriera come cantante, partecipando addirittura al Festival di Sanremo e al Festivalbar. Nel 2001 aveva intrapreso l'attività di produttore e sceneggiatore. Suoi alcuni dei migliori sceneggiati Mediaset degli ultimi anni.

