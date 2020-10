Live Non è la D'Urso, Antonella Mosetti: "Mi piace il trash". La replica di Federico Fashion Style: "Si vede, guarda come sei"

04 ottobre 2020 a

Tutti contro Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star accusato da alcuni ex clienti famose nel corso della puntata di domenica 4 ottobre di Live Non è la D'Urso. Tra queste c'è Antonella Mosetti, la showgirl ha accusato Federico di aver dato un servizio di scarsa qualità: "Perdevo i capelli", ha specificato. La replica dell'hairstylist è stata immediata: "Lei mi deve ridare 600 euro", ha detto. La polemica è poi degenerata quando ad Antonella Mosetti è scappata la frase: "Mi piace il trash". Pronta la risposta del parrucchiere: "Si vede, guarda come sei".

Ma non c'è stata solo Antonella Mosetti tra le accusatrici di Federico Fashion Style: è stato mandato in onda un servizio nel corso del quale una ex cliente si è scagliata contro di lui: "Mi ha chiesto 5.900 euro per avermi attaccato dei capelli", è la sua tesi, che poi ha annunciato di aver denunciato il parrucchiere. Ma al rientro in studio Federico Fashion Style svela il finale della vicenda: "La denuncia è stata archiviata", ha precisato.

