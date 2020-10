Live Non è la D'Urso, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis irriconoscibile: troppi ritocchi estetici | VIDEO

04 ottobre 2020 a

Il chirurgo plastico dei vip, Giacomo Urtis, si è presentato irriconoscibile in tv per i continui ritocchi estetici durante la puntata di Live Non è la D'Urso. Urtis rischia di finire a processo per prelievi di sangue non autorizzati e per esercitare la professione senza titoli.

Giacomo Urtis si è difeso dagli attacchi in diretta dal professor Pietro Lorenzetti e di Alba Parietti: "Non mi farei mai toccare da uno come te", ha detto la showgirl al chirurgo. Insomma, guai in vista per Urtis, anche se il pubblico è rimasto più che altro sconcertato dalla sua trasformazione fisica, con un volto davvero irriconoscibile.

