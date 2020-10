Non è l'Arena, Alberto Tarallo dice la sua sul caso Ares: "E' una macchinazione contro di me e scoprirò chi c'è dietro"

04 ottobre 2020 a

a

a

A Non è l'Arena, su La7, Massimo Giletti ricostruisce il caso Ares Gate e ospita in studio Alberto Tarallo. Il produttore dice la sua verità sul dialogo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra registrato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, in cui è stato descritto addirittura come Lucifero. Dopo aver brevemente raccontato la sua vita, entra nel caso: "Perché sono stato definito Lucifero? Credo che alla base ci sia rancore e qualcuno ha lavorato su questo aspetto per architettare qualcosa contro di me. Non sono sicuramente i conduttori del Grande Fratello Vip, né Mediaset. E' qualcuno che arriva dal passato. Ma con il mio avvocato capirò chi c'è dietro".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.