Live Non è la D'Urso, Lucherini rivela: "Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non si sono mai baciati" | VIDEO

"Per me non si sono mai neanche baciati". La frase è di Enrico Lucherini pronunciata durante la puntata di Live - Non è la D'Urso di domenica 4 ottobre, relativamente alla storia d'amore (a questo punto presunta) tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, attori della casa di produzione di Alberto Tarallo e ora concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip.

"Quando si diceva che erano fidanzati - ha aggiunto lo storico ufficio stampa - durante le riprese delle fiction dormivano in due bungalow diversi". Gelo in studio, con Barbara D'Urso che ammette: "Ma questa è una notizia choc", ha detto la conduttrice.

