Live Non è la D'Urso, forfait di Marco Carta. Barbara D'Urso: "Aveva la febbre e lo abbiamo mandato a casa"

04 ottobre 2020

Imprevisto durante la puntata di domenica 4 ottobre di Live - Non è la D'Urso su Canale5. La conduttrice Barbara D'Urso ha annunciato infatti il forfait dell'ospite Marco Carta. Il cantante avrebbe dovuto partecipare al dibattito relativo ai falsi gossip inventati dalla casa di produzione di Alberto Tarallo, caso esploso dopo il coming out di Gabriel Garko. Proprio Carta era uno tra gli ospiti più attesi per il suo recente coming out, ma a causa di qualche linea di febbre la conduttrice ha deciso di rinunciare alla presenza del cantante: "Non abbiamo voluto rischiare e quindi lo abbiamo rimandato a casa".

