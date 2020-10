Live Non è la D'Urso, Lucherini: "Ho inventato una rissa tra Testi e Morra per Adua Del Vesco" | VIDEO

04 ottobre 2020 a

Lo storico ufficio stampa di fiction e film Enrico Lucherini ha parlato a "Live - Non è la D'Urso" su Canale5 delle storie finte inventate dalla Ares di Alberto Tarallo.

Lo stesso Lucherini ha ammesso di aver ideato una falsa rissa tra Francesco Testi e Massimiliano Morra: "Ma certo che l'ho fatto, dovevo lanciare il film - ha sottolineato - e così ho inventato una rissa tra i due attori per gelosia di Adua Del Vesco". In studio non sono mancate le critiche al gesto, ma Lucherini ha precisato: "Non mi occupavo tuttavia di storie d'amore finte".

