Stasera in tv 4 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Lasciami per sempre. La trama

Lasciami per sempre. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 4 ottobre, su Rai Movie a partire dalle ore 23. Si tratta di una pellicola italiana del 2017, commedia, regia di Simona Izzo. Del cast fanno parte Barbara Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Vanni Bramati. La trama. Tre sorelle - Carmen, Viola e Aida - sono le figlie di Renato. La prima è separata da Pietro da cui ha avuto una figlia, ma ora il suo ex ha una storia con Balkissa; Viola ha divorziato da Davide, da cui ha avuto un figlio: Lorenzo; Aida, infine, è sposata con Fiamma. Poi Martina, ragazza di Lorenzo, Yuri ed altri. Tutti si ritrovano all'isola d'Elba in occasione del compleanno di Lorenzo.



