Stasera in tv 4 ottobre: su Rai Movie il film La gente che sta bene con Claudio Bisio e Diego Abatantuono. La trama

Stasera in tv, 4 ottobre, su Rai Movie alle ore 21.10 il film dal titolo La gente che sta bene. Commedia italiana del 2014, regia a cura di Francesco Patierno. Cast da applausi: Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone, Carlo Buccirosso. Un avvocato milanese sembra non risentire affatto della crisi economica che sta attraversando l'Italia. E' arrogante, egocentrico, presuntuoso ma improvvisamente si trova davanti ad un grave problema: viene licenziato dallo studio in cui lavora. Prova a fare di tutto per non rinunciare ai suoi privilegi economici. Si fida persino delle promesse di un cinico avvocato di affari.

