Domenica Live, Michele Cucuzza sorprende tutti: il travestimento da Achille Lauro è sconvolgente | VIDEO

04 ottobre 2020 a

Incredibile performance di Michele Cucuzza a Domenica Live, il salotto di Barbara D'Urso nella puntata di domenica 4 ottobre. Il giornalista, 67enne per decenni volto noto di Rai2, figura solitamente molto sobria, si è cimentato nel travestimento e nell'imitazione di Achille Lauro, il cantautore rock celebre per il suo look davvero pittoresco.

Il risultato è stato sconvolgente, con Barbara D'Urso e i canali social che sono andati in delirio. Per Michele Cucuzza una interpretazione che comunque - ne siamo certi - impreziosisce il suo curriculum. Nessuno si aspettava da lui tuttavia una somiglianza così incredibile a uno dei personaggi più in voga tra i giovanissimi.

