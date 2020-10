Elettra Lamborghini, morto il suo cavallo: il post commosso e le foto da giovanissima con Lolita

L'annuncio della Twerking Queen

04 ottobre 2020 a

a

a

Dolore per Elettra Lamborghini. E' la stessa twerking queen ad ammetterlo. A tutti, via social, come è nel suo stile, La bella ereditiera che si è sposata solo qualche giorno fa, ha dato la notizia della morte del suo cavallo.

Lolita du Ruet, aveva 21 anni ed era stata sottoposta a un'operazione a causa di una brutta colica. da 16 anni era il cavallo di Elettra. Commosso il post di Elettra sul proprio account Instagram dove posta delle foto da giovanissima insieme al cavallo. La cantante dice di "non essere pronta" per questa separazione. E nelle foto, che proponiamo, posta i suoi ricordi più belli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.