Stasera in tv 4 ottobre, su Rete4 alta tensione con "Unstoppable - Fuori controllo": cast e trama

04 ottobre 2020 a

a

a

Thriller ad alta tensione in prima serata su Rete4 domenica 4 ottobre. Alle 21,30 andrà in onda "Unstoppable - Fuori controllo", con Chris Pine, Denzel Washington e Rosario Dawson protagonisti. La storia racconta di un veterano ed un giovane capotreno che devono fermare la corsa folle di un treno enorme ed evitare un disastro. Siamo in Pennsylvania, a Stanton, Will Colson arriva al lavoro e apprende la notizia che dovrà lavorare insieme all’ingegnere veterano Frank Barnes. I due non hanno mai lavorato insieme e da quel momento in poi si scontrano spesso sul fatto che anni di esperienza, di Barner, non possono essere paragonati ai pochi mesi di Colson, un’addetto ai freni che tra l’altro è stato assunto grazie alle sue conoscenze. Intanto a Fuller, in un’altra stazione viene ordinato a due macchinisti di spostare un treno perché sta per arrivare una scolaresca in gita. I due cercano di farlo in fretta, ma stanno usando un treno molto grande e difficile da manovrare. Dewey quindi decide di staccare la locomotiva dal resto del treno, lungo circa 1 chilometro, con la consapevolezza che in questo modo i freni del treno non avrebbero funzionato. Ma lui aveva già una soluzione, ossia quella di riagganciarli nuovamente quando avrebbero spostato il treno in un altro binario. Eseguendo l’operazione Dewey imposta erroneamente la massima velocità e il treno parte senza conducente, senza alcuna possibilità di fermarlo. A 300 chilometri di distanza, a Stanton, Will Colson e Frank Barnes si ritroveranno in mezzo a una situazione impossibile: fermare quel treno. Due ore con il fiato sospeso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.