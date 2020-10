Ken Follet a Che tempo che fa: lavoro, amore e vita privata dello scrittore. L'immenso dolore per la morte del figlio

04 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 ottobre, ospite d'eccezione di Che tempo che fa (Rai 3), lo scrittore Ken Follet. Sarà ovviamente intervistato da Fabio Fazio. Ma chi è Follet? Nato nel 1949 a Cardiff, dopo la laurea in filosofia, ha iniziato la carriera di giornalista, scrivendo prima per un quotidiano della sua terra, poi trasferendosi a Londra. In seguito ha cominciato a dedicarsi ai libri. Tra i primi Il mistero degli studi Kellerman e Lo scandalo Modigliani. E' diventato velocemente uno dei romanzieri più letti del mondo e le storie dei suoi libri sono spesso diventate ispirazioni per film e serie televisive. La cruna dell’ago, L’uomo di Pietroburgo, Sulle ali delle aquile, Un letto da leoni, sono solo alcuni titoli della interminabile lista dei suoi lavori. In carriera, inoltre, ha collezionato premi su premi. La sua vita privata. Nel 1968 il primo matrimonio, con Mary, da cui ha avuto Emanuele. Nel 1985 seconde nozze con Barbara, la sua attuale compagna di vita. Poco più di due anni fa ha vissuto un vero e proprio dramma: è morto a 49 anni il figlio Emanuele, stroncato in quattro mesi dalla leucemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.