Grande Fratello vip 5, Patrizia De Blanck choc rischia la squalifica: "Ho la voce da froc*o". E il web si divide | Video

04 ottobre 2020 a

a

a

Nuovo caso al Grande Fratello vip 5 che potrebbe portare a una squalifica. E sui social gli utenti si dividono con un commento su tutti: "Quest'anno più squalificati che eliminati". Per ora è così. Chi rischia di saltare, di uscire dalla casa più spiata d'Italia, è Patrizia De Blanck.

Se Fausto Leali era stato eliminato per aver utilizzato la parola "Ne*ro", nei confronti di Enock e quella Denis Dosio per una bestemmia, Patrizia De Black potrebbe essere la prossima a lasciare il reality di Canale 5 per parole poco gradite a Tommaso Zorzi,

La contessa si è infatti lasciata scappare "gay" e "fro*io" e Zorzi non ha esitato a farglielo notare. E' successo a colazione, presenti Patrizia De Blanck, Enoch e Pierpaolo Petrelli. "Stamattina ho la voce del gay, del fro*io, senti che voce m'è venuta…", afferma Patrizia De Blanck. E si schiarisce la voce. "Cos'ha detto?", afferma Zorzi, Pierpaolo: "C'ho la voce…".

Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra con Adua Del Vesco: "Non mi tocca essere definito gay". La puntata in 250 secondi | VIDEO

Zorzi: "Del…? Non ho capito cos'ha detto, che parola ha usato". Petrelli risponde: "Quella". E sul web c'è chi scommette nell'eliminazione della contessa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.