Domenica Live, il compagno di Viola Valentino: "Io ho un'amante da un anno e mezzo? Macché, sono io la vittima" | VIDEO

04 ottobre 2020 a

Il compagno della cantante Viola Valentino, Francesco Mango, è intervenuto in diretta domenica 4 ottobre a Domenica Live, il salotto di Barbara D'Urso. Francesco si è voluto difendere dopo che nelle scorse settimane una tale Simona Caldarone aveva confessato di essere il suo amante da almeno un anno e mezzo.

Domenica 4 l'influencer così si è presentato insieme alla cantante e ha negato qualsiasi relazione con la bionda: "Ma quale storia, l'ho vista dieci volte in vita mia. Io qui sono la vittima e sono intervenuto per mettere fine a queste dicerie", ha detto. Una frase che ha suscitato non poche perplessità alla conduttrice.

