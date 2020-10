Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli soffre: Elisabetta Gregoraci si è allontanata dopo la lite con Briatore | VIDEO

04 ottobre 2020 a

E' un Pierpaolo Pretelli molto giù di morale quello che sta vivendo ora l'esperienza del Grande Fratello Vip. La situazione del modello con Elisabetta Gregoraci si sta complicando non poco. Se da una parte l’inquilino è pronto ad iniziare una storia con lei, dall’altra la showgirl ha messo un freno e i momenti in cui si appartavano per chiacchierare in intimità sono solo un lontano ricordo. L'atteggiamento dell'ex lady Briatore nei confronti di Pierpaolo è cambiato subito dopo la diretta di venerdì sera quando, suo malgrado, ha dovuto affrontare le critiche del suo ex marito.

Elisabetta e Pierpaolo cucinano insieme

Probabilmente quei giudizi hanno pesato più di quanto Elisabetta volesse dare a vedere e ora sta continuando il suo percorso in maniera totalmente diversa. Atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi del modello che ora tenta di incassare il duro colpo. “Sto cercando di lasciarle spazio, anche se è difficile”, ammette a Guenda Goria stesa accanto a lui, “sono dispiaciuto per lei ma capisco la situazione che ha fuori e la rispetto”, dice con un filo di voce. “Stai soffrendo?”, gli domanda Guenda sempre molto empatica verso questioni che riguardano il cuore. “No, non sto soffrendo mi da solo un po’ di pensieri. Non la sto vivendo come vorrei. Fuori da qua sarebbe diverso”, ammette dispiaciuto.

