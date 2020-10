Le lacrime di Carolyn Smith su Rai 1: "Ecco la mia battaglia contro il tumore"

04 ottobre 2020 a

Su Rai 1 nel programma Da noi a ruota libera le lacrime di Carolyn Smith. Ospite della trasmissione condotta da Francesca Fialdini, Carolyn piange davanti a una donna che racconta che ha combattuto il tumore proprio grazie al suo esempio. La presidente della giuria di Ballando con le stelle ha spiegato che proprio oggi, 4 ottobre 2020, sono cinque anni che combatte contro la sua malattia. "La prima cosa che mi chiesi allora - ha raccontato - è perché fosse accaduto proprio a me. Mi sono data subito una risposta: forse perché sono forte e magari posso aiutare altre donne". Ha inoltre sottolineato che occorre lavorare molto sul fronte della prevenzione. "Non bisogna aspettare che accada qualcosa di negativo per capire quanto è bella la vita".

