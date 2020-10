Da noi a ruota libera, su Rai 1 gli ospiti di Francesca Fialdini. La lotta di Carolyn Smith

04 ottobre 2020 a

Su Rai 1 alle ore 17.20, domenica 4 ottobre torna Da noi a ruota libera, il programma di interviste condotto da Francesca Fialdini. Anche oggi le storie di chi ha vissuto la propria vita a ruota libera. In studio Alessio Boni che racconterà come è cambiata la sua vita dopo la paternità. Ma ci sarà anche Carolyn Smith, la presidente della giuria di Ballando con le stelle. Racconterà in modo inedito la sua esperienza contro il tumore e si vedrà come il racconto della sua malattia abbia aiutato molte donne. Inoltre il cast di Divorzio a Las Vegas con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu. Infine una meravigliosa storia di accoglienza.

