Domenica In, gaffe di Mara Venier. Battuta su Ana Mena e Rocco Hunt: "Siete carini". Ma lui replica col sorriso: "Sono sposato e ho anche un figlio"

04 ottobre 2020 a

Gaffe di Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 4 ottobre. La conduttrice accoglie Rocco Hunt e Ana Mena che sono stati protagonisti dell'estate musicale con il loro pezzo. Prima entra in studio Rocco Hunt, poi arriva la bella Ana Mena. Mara Venier quando li vede uno accanto all'altra si fa scappare una battuta: "Ma quanto siete carini". Rocco però, anche se simpaticamente, replica. "Ma io sono sposato. Ho anche un figlio". Il cantautore infatti è legato ad Ada con cui nel 2017 ha avuto Giovanni. Tra l'altro in passato Rocco ha detto di essere molto geloso e possessivo della sua donna. Pochi secondi e la gaffe è cancellata dalla musica.

