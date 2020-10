Ballando con le stelle, la sera del bis su Rai Premium: stasera in tv 4 ottobre

04 ottobre 2020 a

Ballando con le stelle. Stasera in tv domenica 4 ottobre replica sulle frequenze di Rai Premium (a partire dalle ore 21.20) dello show andato in onda sabato 3 ottobre su Rai 1. Per chi non è riuscito a seguire la diretta, c'è la possibilità di rivedere la sfida di ballo delle coppie costata l'eliminazione di Ninetto Davoli. E' stata una puntata molto particolare, non solo per le ottime esibizioni andate in scena, ma anche per le immancabili polemiche tra alcuni concorrenti e i membri della giuria, in particolare tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini che se ne sono dette davvero di tutti i colori.

