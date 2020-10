Stasera in tv 4 ottobre, su Rai 2 la serie Ncis New Orleans. Puntata dal titolo La teoria del Caos. La trama

04 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 4 ottobre su Rai 2 è in programma, a partire dalle ore 21.40, la serie Ncis New Orleans. La puntata si intitola La teoria del Caos. La trama. Tragedia alla mostra di armi. Il perito balistico Alice Logan e Ben Frissel, un marinaio, vengono uccisi. Accade nel disperato tentativo di disinnescare una bomba trovata proprio nello stand di Alice. La responsabilità finisce per cadere addosso a un manifestante. Poi, però, viene fermata un'altra persona. Ma l'unico aspetto che sembra legarlo a quanto accaduto è suo fratello, accusato di omicidio e finito in carcere dopo la testimonianza della stessa Alice.

