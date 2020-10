Stasera in tv 4 ottobre, su Rai 2 il telefilm della serie Ncis Los Angeles. Puntata dal titolo Madre: la trama

04 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 4 ottobre, su Rai 2, è in programma il telefilm della serie Ncis Los Angeles, inizio alle ore 21. Arrivano i guai per Hetty. All'Ncis si presenta una donna con un pacco che contiene un dono macabro: la mano di Fimmel, un ex membro della Cia che è poi passato a lavorare in proprio per addestrare sicari. Ad assassinarlo è stato uno dei tanti figli adottivi di Hetty che anni prima la donna ha preso sotto la sua ala protettiva da bambino. Poi, però, le è stato strappato da Fimmel che ne ha fatto un vero e proprio sangunario. Adesso è arrivata la resa dei conti.

