Stasera in tv 4 ottobre, su Canale5 torna "Live - Non è la D'Urso": ospiti e anticipazioni

Torna il consueto appuntamento con "Live - Non è la D'Urso", nella prima serata di domenica 4 ottobre. Ospiti del salotto serale di Barbara D'Urso sono Federico Fashion Style che, dopo lo scontro con Elena Morali, Antonella Mosetti e Chiara Facchetti, si confronterà con altre nuove ex clienti famose. L’hairstylist chiarirà, una volta per tutte, i costi dei propri trattamenti che hanno scosso il popolo del web. E, poi, l’ideatore dei finti gossip su Gabriel Garko e Adua Del Vesco; Giacomo Urtis il chirurgo plastico dei vip rischia di finire a processo; ed, infine, nuove clamorose rivelazioni su Elisabetta Gregoraci (dopo lo scontro a distanza con l’ex marito Flavio Briatore), attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ex manager, per la prima volta, racconterà la propria verità sulla showgirl calabrese.

