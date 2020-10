Grande Fratello Vip, lite tra Enock Barwuah e Myriam Catania: "Non sono un burattino". E lei: "Hai rovinato la serata" | VIDEO

04 ottobre 2020 a

Litigio nella casa del Grande Fratello Vip, stavolta i protagonisti sono Enock Barwuah e Myriam Catania. Quest'ultima, ancora in vena di far festa, cerca di coinvolgere il fratello di Mario Balotelli nel ballo chiedendo alle telecamere del GfVip di mettere la sua playlist. Il calciatore però, stanco delle continue richieste dell'attrice, subito la interrompe rimproverandola: "Ma ho detto che non voglio ballare, mi hai preso per un burattino?" mentre Myriam, sorpresa dalla risposta del coinquilino, risponde piccata: "Hai capito male, ragazzi qualcuno mi difenda".

Litigio Enock Barwuah Myriam Catania

Matilde Brandi e Andrea Zelletta allora, assistendo alla scena, cercano subito di placare gli animi mentre Myriam ribatte ancora: "Se nessuno mi difende significa che non volete dire la verità" mentre il giovane modello subito riprende la parola dicendo: "Ma non sono mica un arbitro, non vi siete capiti ma tu non hai bisogno che ti difendiamo" e prontamente anche Stefania Orlando dal salotto interviene aggiungendo: "Myriam siete adulti, confrontatevi". I due inquilini continuano a scambiarsi battute piccate e il fraintendimento fra di loro sembra non chiarirsi; "Ti ho detto tre volte che non volevo ballare, hai trovato la persona sbagliata per fare questi giochetti", esclama Enock innervosito, mentre Myriam seccata ribatte: "Hai capito male, fai l'uomo e sii cavaliere che mi hai rovinato la serata" rimproverando il coinquilino per la reazione secondo lei eccessiva. Successivamente Enock si allontana dal salone con Andrea e, ricordando più episodi in cui l'attrice l'avrebbe infastidito, aggiunge: "Se ne approfitta perché sono buono e sto sempre zitto", mentre Myriam amareggiata rimane da sola nella veranda.

