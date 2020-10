Non è l'Arena, ospiti e anticipazioni. Giletti sul caso Ares. Poi intervista a Salvini, Coronavirus e tanto altro. La scaletta

04 ottobre 2020 a

a

a

Si annuncia più intensa che mai la puntata di questa sera, 4 ottobre, di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti e in onda su La7 a partire dalle ore 20.35. Si parlerà del caso Ares, esploso al Grande Fratello Vip dopo le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Facevano parte della scuderia Ares, così come Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Dalla Casa è emerso che era una specie di setta in cui il patron, Alberto Tarallo, veniva descritto come Lucifero. Stasera Giletti intervisterà proprio Tarallo. Annunciate anche le testimonianze di Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio.

Con il leader della Lega, Matteo Salvini, Giletti parlerà del caso Gregoretti, dopo l'udienza davanti al Tribunale di Catania. In questa fase del dibattito saranno coinvolti anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Ovviamente anche il Coronavirus e la seconda ondata al centro della puntata di Non è l'Arena con gli ospiti Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone.

Si tornerà sul caso di Mirko Scarcella, il guru di Instagram finito sotto accusa da parte de Le iene per le presunte truffe ai danni dei suoi clienti. In questo caso la discussione vedrà la partecipazione di Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese e Laura D’Amore.

E ancora obiettivo sul caso dell'aumento dello stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Luca Telse, Guido Crosetto, Manlio Di Stefano e Cateno De Luca ragioneranno sulla scelta e l'opportunità di quasi triplicare il suo compenso in un periodo drammatico come quello del lockdown a causa del Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.